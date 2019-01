Episode 3 : Givenchy et Alexandre Vauthier

Durant la Fashion Week Haute Couture, l'un des événements les plus select de la planète, qui se déroule à Paris, Loïc PRIGENT revient chaque soir sur les faits marquants de la Haute Couture qui réunit les plus grandes Maisons et les personnalités hautes en couleurs qui font le sel de cette semaine-là. Des ateliers de confections aux podiums, avec les plus grands couturiers et les mannequins les plus tendances, « 5 Minutes de Haute Couture » vous plonge dans ce que la Mode fait de plus beau. Dior, Jean-Paul Gaultier, Chanel, Armani, Givenchy, Valentino ou encore Balmain qui propose sa première collection Haute Couture, préparez-vous pour 5 Minutes de Couture, 5 Minutes de Glamour, 5 Minutes de Beauté avec Loïc PRIGENT et son équipe.