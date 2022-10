5 minutes de mode by Loïc Prigent du 12 octobre 2022

"5 Minutes de Mode by Loïc Prigent" revient à partir du lundi 3 octobre à 19h20 sur TMC pour vous faire vivre tout des collections printemps-été 2023. Les défilés sont de plus en plus nombreux et les caméras de Loic Prigent seront partout pour en capter les meilleurs moments ! Dans un monde en perpétuel mouvement, la Mode se fait la vitrine de notre société et des enjeux auxquels elle fait face. Dior, Chanel, Vuitton, Saint Laurent, Courrèges, mais aussi la nouvelle garde comme Victor Weinsanto, Ludovic de Saint Sernin, Ester Manas … Loic Prigent vous ouvre les portes de cette nouvelle Fashion Week parisienne.