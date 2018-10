52 minutes de mode by Loïc Prigent - avril 2018

Loïc Prigent est de retour cette fois-ci pour 52 Minutes de Mode by Loïc Pigent sur TMC. Au programme de ce long format : des entretiens de Jean-Paul Gaultier, Simon Porte Jacquemus ou encore Karl Lagerfeld et Catherine Deneuve. Tous les chiffres de la "Fashion" et de l'industrie seront décryptés et les polémiques décortiquées. Focus sur les tendances de la saison, les mannequins du moment et bien évidemment, Anna Wintour sera une nouvelle fois présente pour le bonheur de chacun…52 Minutes de Mode raconte la mode dans tous ses états !