52 minutes de mode by Loïc Prigent du 20 décembre 2023 - 52 minutes de mode by Loïc Prigent

La semaine de la mode a pris place fin septembre à Paris, et cette saison commence fort : la collection Balmain a été braquée ! Est-ce que le défilé pour avoir lieu ? Loic Prigent s'est muni de sa meilleure caméra pour faire la lumière avec son équipe. De Saint Laurent à Chanel, de Dior à Louis Vuitton, les stars internationales font hurler les foules ! Paris Hilton est assise à tous les premiers rangs et nous donne ses réactions en direct. Quelle est la couleur qui a dominé les podiums ? Quel nouveau créateur a émergé cette saison ? Loic Prigent vous raconte ce qu'il ne fallait surtout pas rater à la fashion week et décrypte avec humour et précision les tendances de l'été prochain.