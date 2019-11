52 minutes de mode by Loïc Prigent - Novembre 2019

52 minutes de mode revient sur les neuf jours qui ont fait la Fashion Week Parisienne pour le Printemps Eté 2020. Loic Prigent et son équipe décryptent avec pédagogie et humour les défilés dans les coulisses des plus grandes Maisons du monde. Les directeurs artistiques de Dior, Celine, Chanel, Balmain et plein d'autres répondent aux questions qui vous empêchent de dormir la nuit : vous saurez quelle couleur porter, la pièce qui fera partie de toutes les gardes robes et le chapeau qui sera sur toutes les têtes pour la prochaine canicule. Et c'est aussi l'occasion de croiser nos peoples préférés : Sylvie Vartan, Eva Longoria, Kris Jenner, Justin Timberlake, Cindy Crawford, Helen Mirren et même Paul McCartney passent vous dire bonjour !