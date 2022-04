52 minutes de mode by Loïc Prigent du 6 avril 2022

Cette saison encore, l’accès aux coulisses et aux défilés est total et parfois même exclusif chez Chanel, Dior, Balenciaga, Loewe. L’émission décrypte les plus importants défilés pour l’automne-hiver 2022.Balenciaga et son créateur d’origine georgienne Demna font l’événement avec un défilé dont la mise en scène et les vêtements parlent de la guerre en Ukraine. Dans une turbine géante, une tornade de neige empêche les mannequins de marcher, dans une robe de dentelle déchiquetée, dans les couleurs du drapeau ukrainien. Un défilé qui a laissé l’assistance dans un état de choc.Anna Wintour, Kim Kardashian, Neymar, Paul Pogba, Jane Birkin, Rihanna, on parle avec tout le premier rang et bien sûr avec les top-models du moment.De Saint Laurent à Rick Owens, Hermès et Off-White, on fait le tour des maisons qui comptent. Des défilés imposants par la taille des mises en scène chez Givenchy et Louis Vuitton qui investit pour la première fois la nef du Musée d’Orsay.Des défilés capitaux pour leur impact économique, Chanel et ses milliards de chiffre d'affaires. Des défilés cruciaux pour leur influence sur les tendances à venir comme Balmain par Olivier Rousteing qui propose des vêtements armures, inspirés du motocross. Et des défilés passionnants quand ils révèlent la nouvelle génération de créateurs qui sont tous là: Ludovic de Saint Sernin, Weinsanto, Germanier, Pressiat et Nicolas di Felice pour Courrèges.