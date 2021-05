52 minutes de mode by Loïc Prigent du 6 mai 2021 - La grande évasion

Isabel Marant a trouvé le nom : les défilmés, des défilés (sans public) mais filmés. C’est donc la saison des défilmés et 52 minutes de mode a un accès exclusif aux essayages, dans les ateliers et sur les tournages! Les défilés en public ne sont pas autorisés à cause des protocoles sanitaires, mais la mode fait encore une fois preuve de créativité pour nous surprendre avec des défilés sans public et des vidéos spectaculaires. De Chanel à Louis Vuitton, de Givenchy à Dior, sans oublier la relève: Charles de Vilmorin, Victor Weinsanto, Coperni toutes les maisons ont redoublé d’imagination pour nous surprendre et nous permettre de s’évader. De Versailles à Chambord, en passant par Le Louvre, les palaces vides ou les discothèques mythiques de Paris, les maisons ont envahi les lieux interdits et désertés pour faire rêver en attendant les fameux beaux jours. C’est donc la grande évasion, avec des tops models dans la Galerie des Glaces, devant la statue de Samothrace, et dans les vêtements les plus sophistiqués. Mais Inès de la Fressange nous guide dans ce qu’il faut retenir de ces tendances, notamment le retour de la couleur. 55 minutes de mode, d’exclusivités, d’inédits, un moment de pure évasion, avec l’air de rien, un état des lieux de l’industrie de la mode en ces temps exceptionnels.