52 minutes de mode by Loïc Prigent du 7 décembre 2022 - Quand la mode délire

Loic Prigent est de retour pour nous faire vivre la fashion week de septembre 2022, comme si on y était !Avec un accès aux coulisses VIP, il nous emmène dans les plus grands défilés de la semaine de la mode parisienne : Dior, Chanel, Hermès, Ludovic de Saint Sernin et bien d'autres ! Cette saison, un sujet revient chez tous les créateurs : le climat. Comment innover ? Comment utiliser des matières éco-responsables ? Les jeunes créateurs sont eux-aussi concernés, chacun trouve des moyens de continuer sa création tout en recyclant.On découvre les tendances de l'été 2023 aux côtés d'Yseult et de Kylie Jenner, mais aussi les plus belles mises en scène. On partage l'euphorie et le trac en coulisses avec Bella Hadid et les plus grandes mannequins du moment. Paris rayonne et reste indubitablement la capitale de la mode.