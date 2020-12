52 minutes de mode by Loïc Prigent du 9 décembre 2020

Cette saison, 52 minutes de mode par Loïc Prigent revient pour vous emmener dans les défilés de la Fashion week parisienne de septembre 2020.On vous montre les défilés les plus beaux et les plus délirants, les nouvelles tendances pour l’été prochain ! En exclusivité, nous vous ferons découvrir le défilé Dior qui a eu lieu en huis clos à Lecce en juillet dernier.Le défilé Balmain au jardin des plantes, les danseurs du collectif La Horde au défilé Isabel Marant et le défilé Louis Vuitton dans la Samaritaine flambant neuve après 15 ans de travaux. On vous montre aussi comment les marques qui n’ont pas pu défiler à cause de la crise sanitaire ont présenté leurs collections de manière créative, que ce soit en vidéo au milieu des bois ou en dessin animé.Nous découvrirons les collections de jeunes créateurs comme Victor Weinsanto, ancien protégé de Jean-Paul Gaultier, et bien sûr le défilé Chanel avec toutes ses stars françaises comme Vanessa Paradis et Isabelle Adjani, réunies au Grand Palais.