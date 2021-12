52 minutes de mode by Loïc Prigent du 9 décembre 2021

Les défilés spectaculaires et en public sont de retour cette saison ! Les grandes Maisons ont repris leur course au décor le plus impressionnant, au lieu le plus insolite et à la mise en scène la plus flamboyante. Loic Prigent et ses équipes nous emmènent en exclusivité dans les coulisses des plus beaux défilés du printemps-été 2022.Après plus d'un an de restrictions, le public est de retour sur les défilés de la capitale. Nous retrouvons les stars du cinéma français, Catherine Deneuve, Béatrice Dalle et Chiara Mastroianni, mais aussi les plus grandes célébrités internationales : les chanteuses de K-pop comme Jisoo et Rosé, les actrices américaines telles que Kristen Stewart et les top models comme Naomi Campbell.Les jeunes créateurs ont eux aussi réussi à traverser la tempête de la pandémie et continuent à se battre pour réaliser leurs rêves. Victor Weinsanto, Marine Serre, chacun essaye de trouver des moyens pour rendre leur mode plus accessible financièrement tout en restant fidèles à leurs exigences de qualité et de production."52 minutes de mode" fait le tour des tendances et nous découvrirons quelles couleurs il faudra porter l'été prochain et quelle matière fera sensation sur les terrasses de café. Paris est de retour au centre de l'attention avec ses défilés et reste la capitale ultime des podiums : avec 52 minutes d'accès exclusif et d'interviews tapis rouge.