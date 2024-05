52 minutes de mode by Loïc Prigent - Jusqu'ici tout va bien !

Loic Prigent et son équipe sont de retour pour vous emmener à la fashion week de mars 2024 ! Découvrez les coulisses des défilés et les stars présentes au premier rang cette saison. Chanel, Saint Laurent, Dior Hermès, Courrèges, tous sont au rendez-vous ! Retrouvez les tendances de l'hiver prochain ! Même Aya Nakamura et Catherine Deneuve ont fait le déplacement !