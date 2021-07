La playlist des années 2000

Les artistes les plus incontournables et ceux qui les ont entourés à l'époque vont nous livrer tous leurs secrets sur les plus grands tubes des années 2000 à 2010. Patrick Bruel, Amel Bent, Florent Pagny, Vitaa, Lorie, Emmanuel Moire, Chimène Badi… mais encore Nikos Aliagas ou Kamel Ouali…. Ils vont tout nous dire ! Mais ce n'est pas tout : les artistes de la jeune génération comme Bilal Hassani, Slimane, Amir ou encore Kendji Girac nous raconteront quelles sont les musiques qui ont accompagné leur jeunesse et ont forgé les artistes qu'ils sont aujourd'hui. Comédies musicales, premières émissions de télé crochets, chorégraphies cultes, rien ne sera oublié ! Des tubes sur lesquels on a tous fait la fête à ceux qui nous ont fait verser une larme en passant par les succès les plus improbables, les playlists et les révélations vont s'enchaîner avec plus de 60 titres cultes… De Shakira à Fatal Bazooka, en passant par Johnny Hallyday, une plongée en musique dans nos souvenirs et ceux de nos artistes préférés !