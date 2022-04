La story Zelensky

Alors que la guerre en Ukraine est en train de changer l’ordre du monde, portrait de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien que Vladimir Poutine veut éliminer…Comment un acteur élu président à la surprise générale en 2019 est-il devenu le héros de la résistance Ukrainienne ?Dans « La story Zelensky », Willy Papa et Nicolas Fresco racontent l'histoire de Volodymyr Zelensky : ses débuts de comique, sa série-phénomène « Serviteur d’Etat », sa campagne ultra spectaculaire, son élection, sa rivalité avec Vladimir Poutine… Et son nouveau statut de leader le plus admiré au monde et d’homme à abattre pour Vladimir Poutine.