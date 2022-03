La story Zelensky - Partie 2

Alors que la guerre en Ukraine est en train de changer l’ordre du monde, portrait de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien que Vladimir Poutine veut éliminer…Comment un acteur élu président à la surprise générale en 2019 est-il devenu le héros de la résistance Ukrainienne ?Dans « La story Zelensky », Willy Papa et Nicolas Fresco racontent l'histoire de Volodymyr Zelensky : ses débuts de comique, sa série-phénomène « Serviteur d’Etat », sa campagne ultra spectaculaire, son élection, sa rivalité avec Vladimir Poutine… Et son nouveau statut de leader le plus admiré au monde et d’homme à abattre pour Vladimir Poutine.