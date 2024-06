Drame • Policier

Après la mort de ses parents, Laura fut confiée à son grand-père Jacques, qui prit la décision de l'éloigner de sa région natale des Cévennes, afin de la préserver des rumeurs qui circulaient parmi les habitants de leur petit village. Au fil des années, Laura s'épanouit et devient une chef cuisinière talentueuse à Paris. Elle nourrit alors le projet de retourner dans ses origines et de transformer la demeure familiale en chambres d'hôtes. Cependant, ses plans se voient contrariés par une série de meurtres, qui semble avoir pour but de lui signifier qu'elle n'est pas la bienvenue. Déterminée et épaulée par quelques amis, Laura décide de mener l'enquête...