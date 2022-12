Lady Gaga, a star is born

Excentrique, provocatrice… Lady Gaga est sans conteste la plus grande diva de la pop. Mais comment cette petite fille complexée est-elle devenue cette méga star qui transgresse tous les tabous ? Qui se cache derrière ces masques et ces tenues extravagantes ? Et quels sont les secrets du tournage de son film culte « A star is born » ?Grâce à ce documentaire, vous allez découvrir le vrai visage de celle qui s’appelle en réalité Stefani Germanotta. Une artiste géniale, capable de tous les excès, mais aussi une femme blessée, marquée par un terrible drame. Une artiste qui a dû se battre et surmonter de nombreuses humiliations pour arriver au sommet. Aujourd’hui, star incontestée de la musique avec 230 millions de disques vendus et icône du cinéma grâce au film culte « A Star is Born » et à son rôle dans « House of Gucci »… Lady Gaga s’est imposée en moins de 15 ans, comme l’une des femmes les plus influentes au monde. Pour mieux la comprendre, ceux qui la connaissent depuis ses débuts révéleront tous ses secrets et raconteront les coulisses des films et des chansons qui ont construit sa légende.