AVANT PREMIÈRE - L'Agence, l'immobilier de luxe en famille : Le premier épisode disponible sur MYTF1

"L'Agence, l'immobilier de luxe en famille" arrive le Jeudi 24 septembre sur TMC. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

Le nouveau programme L'Agence, l'immobilier de luxe en famille arrive sur vos écrans, le Jeudi 24 septembre sur TMC. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode. Mais pas seulement ! Vous pouvez dès à présent, découvrir votre nouveau programme sur votre application MYTF1 ou encore sur notre site internet.

Une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires

Sandrine et Olivier sont les parents de quatre enfants : Martin, Valentin, Louis, Raphaël. Ensemble, ils se sont lancés dans le défi de leur vie : travailler en famille. Chaque jour, ils tentent de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Ensemble, ils ont la chance de découvrir des lieux que personne ne voit, pousser les portes de biens exceptionnels, mais ils doivent aussi se plier aux demandes de clients très exigeants. Ils sont une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires. Ils partagent les hauts et les bas, rient ensemble, pleurent ensemble, mais par-dessus tout, ils s’aiment ! Visite de biens rares de Montmartre à Ibiza, immersion dans le monde de l’immobilier de luxe, rencontres avec des clients prestigieux comme Fabrice Luchini, Jacques Garcia ou Lorant Deutsch, tensions et désillusions, victoires et joies. Bienvenue à L’Agence !

L'Agence, l'immobilier de luxe en famille - A partir du Jeudi 24 septembre à 21h15 sur TMC