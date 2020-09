L’Agence - L’immobilier de luxe en famille : à découvrir le Jeudi 24 septembre sur TMC

Faites connaissance avec une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires. Une immersion dans le monde de l'immobilier de luxe à découvrir dès le Jeudi 24 septembre sur TMC.

C'est une famille pas comme les autres ! Quatre frères et leurs deux parents se sont lancés le défi de leur vie : travailler en famille. Tous, ils sont agents immobiliers de luxe. Au départ, ils n'y connaissaient rien ! Sandrine était institutrice mais rêvait d'un projet en commun avec son mari. Leurs fils les ont rejoint naturellement, les uns après les autres. "Nous sommes une famille ordinaire au service de lieux et de gens extraordinaires," aime dire la grande famille. De Montmartre à Ibiza en passant par Trouville ou encore Paris XVI, ces agents immobiliers n'ont que des biens d'exceptions dans leur carnet d'adresses pour des clients exigeants qui n'ont aucune limite. Avec ce niveau d’exigence, ils n'ont pas le droit à l'erreur !

Entrez dans leur vie

Chaque épisode de cette série nous plonge dans le quotidien de Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis, Raphaël, les 4 fils, Majo, l’irrésistible grand-mère, sans oublier les compagnes et les enfants de cette incroyable famille. Tous ensemble, ils partagent les hauts et les bas, rient ensemble, pleurent ensemble, mais par-dessus tout, ils s’aiment ! Entrez dans leur vie et suivez leurs aventures professionnelles. Au programme : immersion dans le monde de l’immobilier de luxe et rencontres avec des clients prestigieux comme Fabrice Luchini, Jacques Garcia ou Lorant Deutsch. Entre tensions et désillusions, victoires et joies... La vie d'un agent immobilier de luxe n'est pas de tout repos. Bienvenue à L’Agence !

L'Agence, L’immobilier de luxe en famille - Jeudi 24 septembre à 21h15 sur TMC