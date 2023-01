Avant-première - L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 03 Episode 01

Majoe, Olivier, Sandrine, Martin, Valentin, Louis et Raphaël sont de retour. L'Agence est dans une dynamique très positive et comprend maintenant plus de 30 agents. Ils organisent tous les mois une réunion stratégique avec toute l'équipe. Pendant ce temps, Sandrine à rendez-vous avec Bastien et Gabriella qui sont à la recherche d'une base à Paris. Après la réunion, Valentin est parti à Marseille. Il est ici pour trouver une propriété à Arnaud et Audrey. Il a trouvé une maison incroyable sur les hauteurs de Marseille. De son côté Valentin prépare une visite pour Bastien et Gabriella. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 03 Episode 01.