Avant-première - L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S03 E07

Aujourd'hui, Valentin a rendez-vous avec Tiffany et Ziad qui souhaitent s'installer dans le Sud. Avec un budget de 7 millions d'euros, ils cherchent la perle rare. De son côté Sandrine retrouve Laurène, une élève qu'elle a eue en école primaire. Elle veut aujourd'hui vendre sa maison en plein cœur de Paris. Pendant ce temps, Olivier et Valentin font le point avec François Berléand. Grâce à son réseau, il a trouvé un acheteur et voit enfin le bout du tunnel. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 03 Episode 07.