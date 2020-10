L'Agence - Le mariage de Martin et Eve

C’est le grand jour pour Martin. A L’Île de Ré, il se marie avec Eve, la femme qu’il aime et la mère de ses deux enfants. Mais jusqu’à la dernière minute, il ne sait pas si son frère et témoin sera présent. Parce que dans la famille, le travail c’est sacré. Valentin n’a pas pu éviter une visite de dernière minute pour un appartement parisien à vendre et Olivier gère une offre à distance. L’heure est maintenant à la fête ! Félicitations aux mariés ! - Extrait de “L’Agence, l’immobilier de luxe en famille” du Jeudi 1er octobre à 21h15 sur TMC. En replay sur MYTF1.