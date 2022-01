EXCLU - L'Agence, Saison 02 : Trouver un bien d'exception au Cap Ferret !

En exclusivité sur MYTF1, découvrez une nouvelle séquence exclusive de la saison 2 de "L'Agence". Il est temps de prendre des nouvelles de la famille Kretz pour cette saison 2. Du Cap Ferret à Saint-Barth, des quartiers les plus prestigieux de Paris à Megève, L’agence propose une nouvelle immersion dans le monde très fermé de l’immobilier de luxe. Ils sont une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires. Et, cette année encore, ils devront rester soudés pour affronter les nombreux dilemmes personnels et professionnels qui les attendent. L'Agence, saison 2 inédite à découvrir dès le Jeudi 13 janvier à 21h05 sur TMC.