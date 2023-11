La saison 4 de l'agence arrive bientôt

L’agence continue de s’étendre en régions : la Bretagne, le Lubéron, l’incontournable Bordeaux. Du Costa Rica à Marrakech, on ne cesse de voyager dans des lieux aussi exotiques que dépaysants, mais également iconiques avec une découverte de New-York à travers les yeux de Valentin. Cette saison, du jamais vu dans L’agence : un haras à couper le souffle, de somptueux mas provençaux, une église transformée en un divin lieu d’habitation, une étonnante blanchisserie réhabilitée en maison secondaire luxueuse, LA plus belle vue de Barcelone. Des clients parfois truculents, parfois inattendus, souvent pressés, mais toujours in-tran- sigeants. Dadju demandera à nos agents de lui trouver un lieu exceptionnel pour tourner son prochain clip, avec des critères plus que précis. Nous visiterons la maison de Mel Gibson au Costa-Rica et l’ancien appartement de Rihanna à NYC.