L'Agence - Coup de cœur pour une maison à Neuilly !

Pour cette seconde visite, Martin prend un risque en présentant une maison très atypique. Cette propriété, d'une superficie de 430 mètres carrés, est affichée à 7,5 millions d'euros. Et le résultat est spectaculaire : un véritable coup de cœur pour Alejandra. La maison suscite beaucoup d'intérêt et elle ressent l'urgence de consulter son mari pour prendre une décision rapidement. L'enthousiasme et l'engouement sont palpables, mais la décision finale repose sur l'accord du propriétaire. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.