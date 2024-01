L'Agence - Coup de cœur pour une maison à Stockholm

Martin Kretz En savoir plus sur

Pour la deuxième visite, Martin a choisi de frapper fort en proposant une propriété authentique et pleine de charme, d'une typicité exceptionnelle, située à 30 km au sud-est de Stockholm. Pour rendre l'expérience encore plus mémorable, Martin décide d'emmener les filles en bateau pour visiter cette maison pied dans l'eau. La demeure, d'une superficie de 300 mètres carrés, offre 7 pièces et est mise en vente au prix de 5 millions d'euros. L'authenticité et l'emplacement unique de cette propriété semblent être les ingrédients parfaits pour une visite inoubliable. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.