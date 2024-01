L'Agence - Deuxième visite pour le gardien Alfonse Areola

Marion et Alfonse découvrent une maison clé en main alliant le charme de l'ancien, qui séduit Marion, et la modernité, en accord avec les goûts d'Alfonse, le gardien de l'équipe de France. Cette propriété offre 690 mètres carrés répartis en 12 pièces, créant un équilibre parfait entre le passé et le présent pour répondre aux attentes du couple. La visite s'annonce prometteuse pour concrétiser leurs souhaits immobiliers. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.