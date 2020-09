L’Agence – Episode 3 : Les premières minutes

Sandrine, Olivier et leurs enfants se sont lancés le défi de leur vie : travailler en famille ! Ils tentent chaque jour de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Dans l'épisode 3 : Le grand jour est arrivé pour Martin ! Il s'apprête à dire "oui" à la femme qu'il aime depuis plusieurs années et qui est aussi la maman de ses deux enfants. Mais le travail dans la famille, c'est sacré. Valentin doit faire une visite de dernière minute à Paris alors que le mariage se déroule à plusieurs centaines de kilomètres de là. Le témoin arrivera-t-il à temps ? Sans plus attendre, regardez l'épisode 3 de "L'Agence, l'immobilier de luxe en famille" grâce à MYTF1 Premium. - L'Agence, Jeudi 24 septembre à 21h15 sur TFX et en Replay sur MYTF1.