L'Agence - Jacuzzi sur rooftop !

C'est la première visite de Jeanne avec des clients de l'agence. La nouvelle recrue va faire visiter un appartement au couple Laure et Clément, accompagnés de leurs deux fils. Pour rendre la visite plus agréable, la jeune femme a prévu des coloriages pour les enfants. L'appartement, avec sa terrasse et son jacuzzi sur le toit, semble beaucoup plaire aux clients qui s'y projettent malgré un prix légèrement au-dessus de leur budget, soit 3,3 millions d'euros pour une superficie de 120m2. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.