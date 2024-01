L'Agence - La maison la plus atypique de Marrakech !

Martin et Raphael partent visiter un domaine créé par l'artiste à l'imagination débordante, Jean-François Fourtou, réputé comme la maison la plus atypique de la ville. Ils sont là pour répondre aux besoins d'un client qui souhaite célébrer les dix ans de sa start-up. Cette maison d'hôtes de 600 mètres carrés, louée à 30 000 euros la semaine, offre des espaces variés et singuliers. Entre une maison à l'envers, une chambre de géant, et une salle à manger avec des girafes à taille humaine, chaque pièce se distingue par son originalité et son extravagance. L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 08