L'Agence - L'aventure new-yorkaise commence pour Valentin !

Valentin, Charina et Noah entament leur nouvelle aventure à New York, où ils resteront un mois. Une fois arrivés, ils découvrent leur maison avec un rooftop offrant une vue sur toutes les tours de la ville ! Mais le travail appelle, et Valentin enchaîne directement sur une première visite avec le photographe des stars, Antoine Verglas. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 09

