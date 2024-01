L'Agence - Le repas de famille pour l'anniversaire de Majo

Pour l'anniversaire de Majo, la douannière de la famille, la famille organise un repas de famille ! L'occasion de se retrouver et de célébrer ensemble un moment spécial. La convivialité et les échanges chaleureux font de cet anniversaire un instant mémorable où la famille Kretz se réunit pour partager des rires, des souvenirs et des vœux d'anniversaire. Un moment privilégié pour renforcer les liens familiaux. Extrait L'Agence : l'immobilier de luxe en famille.