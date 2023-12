L'Agence - Les parents reprennent les rênes de l'agence !

C'est le grand retour d'Olivier et Sandrine ! Suite aux câlins de bienvenue, c'est l'heure des explications. Déçus d'avoir appris le départ de Louis in extremis, et au vu des tensions au sein de la fratrie, les parents décident de reprendre les rênes de l'entreprise. Une décision qui ne semble pas enchanter Martin, Valentin et Raphaël. Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 04.