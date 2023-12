L'Agence - Les retrouvailles de Louis et la famille en Espagne

Direction Barcelone, où Louis et sa famille se retrouvent pour des moments de retrouvailles. C'est l'occasion de découvrir la nouvelle vie du troisième fils, qui vient de s'installer récemment dans la ville avec sa compagne. Le jeune homme semble épanoui et heureux d'avoir trouvé sa voie et pris son envol. Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 05.