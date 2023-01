L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Découvrez les premières images

L’agence revient pour une nouvelle saison, dans le quotidien de notre famille d’agents immobiliers de luxe : Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis, Raphaël, les 4 fils, et Majo, l’irrésistible grand-mère, sans oublier les compagnes et les enfants de cette incroyable famille. Ont-ils scellé leur partenariat avec Daniel Daggers ? Quels nouveaux biens extraordinaires nos agents vont-ils nous faire découvrir ?