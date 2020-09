L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Episode 1

Sandrine, Olivier et leurs enfants se sont lancés le défi de leur vie : travailler en famille ! Ils tentent chaque jour de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Dans l'épisode 1 : Olivier et ses fils ont la chance de visiter le château médiéval du célèbre décorateur Jacques Garcia. Obtiendront-ils le mandat de vente exclusif ? Valentin doit trouver une maison pleine de charme pour Lisa, cheffe d'entreprise de 35 ans. Majo, la grand-mère des garçons, cherche l'amour sur internet. De son côté, Martin a été missionné par Fabrice Luchini en personne pour lui trouver des bureaux dans le 18ème arrondissement de Paris. - L'Agence, Jeudi 24 septembre à 21h15 sur TFX et en Replay sur MYTF1.