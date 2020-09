L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Episode 2

Sandrine, Olivier et leurs enfants se sont lancés le défi de leur vie : travailler en famille ! Ils tentent chaque jour de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Dans l'épisode 2 : Olivier a décidé d'organiser une activité "team building" pour resouder sa famille qui est aussi son équipe de travail. Beaucoup d'émotions au programme ! Valentin doit trouver une villa d'exception à Ibiza pour un ami de plus de 20 ans. Hanane et Yves ont un budget de 4 millions. Une fois sur place, les galères s'enchaînent. Heureusement, Valentin peut compter sur le soutien de son frère Martin. Parviendront-t-ils à trouver le bonheur pour cette petite famille ? - L'Agence, Jeudi 24 septembre à 21h15 sur TFX et en Replay sur MYTF1.