L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Episode 4

Sandrine, Olivier et leurs enfants se sont lancés le défi de leur vie : travailler en famille ! Ils tentent chaque jour de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Dans l’épisode 4 : Sandrine doit trouver un lieu exceptionnel pour une marque de luxe française. Martin a rendez-vous avec Lorànt Deutsch pour lui annoncer une bonne nouvelle : il a reçu une offre sur son appartement. Valentin fête son deuxième anniversaire de mariage avec sa femme et Majo a un rendez-vous amoureux. Louis reçoit un coaching immo de son grand-frère. Martin et Eve ont pris une grande décision : partir s’installer au Portugal. Comment la famille va réagir ? L’Agence, Jeudi 1er octobre à 21h15 sur TMC. En replay sur MYTF1.