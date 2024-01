L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Episode 5

Un couple et leurs enfants se sont lancé le défi de leur vie : travailler en famille ! Ils tentent chaque jour de s’imposer dans le milieu très fermé de l’immobilier de luxe. Ensemble, ils ont la chance de découvrir des lieux que personne ne voit, pousser les portes de biens exceptionnels, mais ils doivent aussi se plier aux demandes de clients très exigeants. Ils sont une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires. Ils partagent les hauts et les bas, rient ensemble, pleurent ensemble, mais par-dessus tout, ils s’aiment ! Chaque épisode de cette série nous plonge dans le quotidien de Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis, Raphaël, les 4 fils, Majo, l’irrésistible grand-mère, sans oublier les compagnes et les enfants de cette incroyable famille. Visite de biens rares de Montmartre à Ibiza, immersion dans le monde de l’immobilier de luxe, rencontres avec des clients prestigieux comme Fabrice Luchini, Jacques Garcia ou Lorant Deutsch, tensions et désillusions, victoires et joies. Bienvenue à L’agence !