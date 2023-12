L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - L'estimation de l'appartement de Zoe De Las Cases

Martin retrouve la célèbre architecte et décoratrice d'intérieur Zoé De Las Cases chez elle, afin d'estimer son appartement situé en plein cœur de la capital, dans le quartier de la Bourse. Localisé dans un passage couvert, le duplex de 70m2 à l'intérieur et 25m2 de terrasse séduit l'agent immobilier étonner par la luminosité du lieu emprunt de chaleur et de convivialité. Malheureusement, suite à son estimation, l'architecte ne semble pas intéressée par les services de Martin afin qu'il l'aide à trouver son prochain bien. Extrait de L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 02.