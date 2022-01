L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S02 Episode 05

L'Agence n'en finit plus de s'agrandir et la famille espère bien s'ouvrir à de nouvelles opportunités en collaborant avec une agence internationale spécialisée dans l'ultra-luxe. Aujourd'hui, Olivier, Martin et Valentin ont rendez-vous avec Christelle pour découvrir un hôtel particulier situé Avenue Foch, l'un des quartiers les plus chers de Paris. Alors, à quoi peut bien ressembler une maison à 80 millions d'euros ? Xavier et Olivia, entrepreneur dans l'informatique et créatrice de bijoux, sont deux clients déjà bien connus de l'Agence. Aujourd'hui, ils ont un nouveau projet de vie : s'installer à Saint Barth avec un très beau budget pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros en cas de coup de cœur. Martin et Valentin partent en mission sur place pour leur trouver le bien d'exception de leur rêve. Vont-ils parvenir à relever le défi ? L'Agence, Saison 02 Episode 05.