L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S02 Episode 06

Linda Hardy recherche à louer une maison de campagne pour recharger ses batteries loin de la frénésie parisienne. Avec un budget de 1500€ par mois, Valentin compte bien lui trouver un havre de paix pour l'ancienne Miss France et son fils de onze ans. Martin fait visiter un deuxième bien à sa fidèle cliente Isabelle. Située à Boulogne Billancourt, cette maison de 400 m2 possède 10 pièces et un magnifique jardin pour un budget de 9 millions d'euros. Le grand jour est arrivé pour la famille Kretz ! Ils rencontrent Daniel Daggers, l'un des plus grands agents immobiliers dans le secteur du luxe au monde. Pour le convaincre de faire un partenariat exclusif avec eux en France, ils démarrent la visite d'un château chargé d'histoires, situé en Sologne et d'une surface habitable de plus de 3000 m2 avec ses 30 pièces. Vont-ils parvenir à signer ce deal plus important que tous les autres ? L'Agence, Saison 02 Episode 06.