L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S03 E02

Aujourd'hui Louis et Valentin sont partis à Londres et Martin s'occupe de Majoe. Il lui annonce que François Berléand l'a appelé pour venir estimer son bien à côté du jardin du Luxembourg. Mais en attendant il va avoir la réponse de Bastien et Gabriella. De leur côté, Louis et Valentin ont une grande mission : trouver la maison parfaite pour Alphonse et Marrion Areola. Rendez-vous à Montmartre pour Martin qui va montrer un bien d'exception à Sébastien et Canel. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 03 Episode 02.