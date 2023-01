L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S03 E05

Martin a une mission à Cannes pour Marie-Pierre, Alain et Carla. Il en a profité pour amener avec lui Majoe. Pendant ce temps Olivier, Sandrine, Louis et Raphaël s'occupent de l'organisation de la soirée avec tous les nouveaux agents immobiliers de l'Agence. De son côté Valentin a une mission à Saint-Tropez : Trouver une villa à louer 2 semaines pour les vacances de Marine et sa famille. Christelle qui travaille avec Daniel Daggers a appelé Olivier pour proposer un mandat d'une propriété à 120 millions d'euros. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 03 Episode 05.