L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - S03 E08

Aujourd'hui, Martin est en concurrence avec d'autres agences. Il s'est fixé l'objectif de trouver le bien idéal pour Louis et Sam en premier. Sandrine et Olivier sont bien arrivés au Brésil. Ils ont pris de l'avance pour profiter en amoureux, mais aussi pour trouver la maison pour s'installer et lever le pied. Pendant ce temps Valentin retrouve son premier patron Matthieu Bouchout. Il possède une agence immobilière à New York et a une grande proposition à lui faire. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 03 Episode 08.