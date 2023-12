L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 02

Direction New York, où Valentin poursuit le marathon de visites pour ses meilleurs amis, Maude et Flavien ! Entre un loft typique au cœur de Soho et un nouvel appartement au centre du Financial District, parviendront-ils à faire un choix ? À Brooklyn, Valentin en profite pour retrouver Matthieu, son premier patron, avec qui il propose d'ouvrir une antenne de l'agence dans la ville. À Paris, on retrouve Louis et Martin missionnés par l'équipe du célèbre rappeur Dadju pour lui trouver en urgence une maison pour tourner son prochain clip ! L'"agence tout risque" parviendra-t-elle à dénicher le bien adapté ? À Nantes, Raphael va tenter de décrocher un mandat pour un bien plus qu'atypique : des appartements dans une chapelle. Enfin, Louis prend une décision radicale qui va bouleverser la dynamique de l'agence. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 02.