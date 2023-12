L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 04

Direction le Costa Rica, où Martin retrouve le couple d'entrepreneurs nomades, Canel et Sebastian, à la recherche d'un pied à terre pour concrétiser leur projet d'écovillage. À Paris, Raphael fait découvrir un appartement exceptionnel situé en face de l'Élysée. De son côté, Valentin rencontre Diana, une cliente libanaise particulièrement exigeante, et lui propose une maison au cœur de Paris avec spa et piscine ! Enfin, c'est le grand retour des parents, Olivier et Sandrine, qui s'accompagne d'une nouvelle qui ne manquera pas de les surprendre. L'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 04.