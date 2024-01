L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 06

C'est Noël pour la famille Kretz ! Pour l'occasion, tous les frères accompagnés de leurs femmes et leurs enfants, retrouvent Sandrine, Olivier et Majo à Méribel afin de profiter des pistes de ski. Mais le travail ne s'arrête pas pour autant ! En effet, avant de partir en vacances, Martin et Valentin enchaînent les visites. Entre un appartement parisien pour des clients "VIC" et une bastide en Provence pour un couple d'entrepreneurs, la recherche d'excellence ne cesse de se poursuivre, et les biens d'exception s'enchaînent ! L'Agence : l'immobilier de luxe en famille saison 04 Episode 05.