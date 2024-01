L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 07

À Paris, les visites continuent pour les frères Kretz. Martin doit trouver un appartement de plus de 200m2 pour une maman entrepreneuse et son fils chanteur tandis que Raphaël est missionné de faire visiter une péniche d'exception à louer pendant les jeux olympiques ! De son côté, Valentin s'apprête à vivre la visite la plus atypique de sa carrière ! Le travail est cependant rythmé par des moments de détente en famille ou des vernissages avec des stars comme Yannick Noah !