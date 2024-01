L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 08

Direction Marrakech, où la famille Kretz part organiser un séminaire avec tous les collaborateur de l'agence. Pour Valentin et sa femme, c'est une opportunité de revisiter les lieux de leur mariage, tandis que le reste de la famille se retrouve au complet. Du coté professionnel, Martin a pour mission de dénicher le lieu parfait pour sa cliente exigeante, Julie, une agent de peintre. En parallèle, Raphael et son frère auront l'occasion de découvrir une maison entièrement décorée par l'artiste Jean-François Fourtou, réputée comme la plus atypique de Marrakech ! Entre moments familiaux et engagements professionnels, Marrakech réserve de nombreuses surprises à la famille Kretz !