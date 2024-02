L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 10

L'aventure américaine de Valentin continue ! Entre une visite atypique dans une église et une rencontre avec Harry Macklowe, le magnat de l'immobilier, son séjour risque de s'allonger, ce qui pousse Martin à réfléchir sur l'avenir de l'agence... De son côté, l'aîné s'apprête à rencontrer le chef cuisinier le plus renommé de France, Alain Ducasse, dans l'espoir de lui vendre un terrain à transformer en potager. Un épisode plein de rebondissements et de rencontres prestigieuses ! L'Agence : l'immobilier de luxe en famille - Saison 04 Episode 10